В Угорщині українець вбив свого земляка

У столиці Угорщини Будапешті українець вбив свого 39-річного земляка. Інцидент стався 16 січня, повідомляє Сьогодні.

Як передають угорські ЗМІ, зловмисник проник у квартиру на першому поверсі багатоквартирного будинку, однак в цей момент його помітив господар і намагався затримати. Грабіжник вихопив ніж і вдарив ним чоловіка в груди. Пораненого українця помітив перехожий і одразу ж зателефонував до поліції. Травмованого чолові госпіталізували, однак медикам його життя врятувати не вдалося.

Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили особу нападника. Його затримали. Ним виявився 39-річний українець із Закарпаття, як і померлий. Відомо, чоловіки працювали мулярами в Будапешті. Їхні рідні села на Закарпатті розташовані за 8 кілометрів один від одного. Однак чоловіки не були знайомі. Зловмисник зізнався в скоєному та стверджує, що вбивати не хотів, а просто злякався, коли його намагалися схопити.

З'ясувалося, що затриманий вже має громадянство Угорщини. Раніше на нього було заведено кримінальну справу за підробку документів.

Загиблий кілька років тому переїхав до Угорщини разом зі своєю дружиною та двома доньками. У поліції оприлюднили відео, як 39-річний зловмисник зізнався у вбивстві.