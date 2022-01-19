Блінкен прокоментував справу проти Порошенка

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув із робочим візитом до Києва, прокоментував справу проти п’ятого президента України, лідера партії Європейська солідарність Петра Порошенка, повідомляє Новое время.

Він заявив, що в будь-якій справі має бути незалежний судовий розгляд.

"Я не можу коментувати деталі цієї справи, я можу сказати: дуже важливо, щоб у будь-яких справах – у цій справі чи іншій – було забезпечено незалежне судочинство, верховенство права. Як ми говоримо, — без страху та докору. Не може бути лідерів і переслідуваних. Щоб це були рівні правила для всіх" , - заявив Блінкен.

На його думку, зараз час, коли надзвичайно важливою є національна єдність — з огляду на загрози, що походять від Росії.

"І один із методів, які впроваджує Росія — це створення розбрату, відволікання уваги. І важливо, щоби українці цьому противилися. Щоб вони відповідали на виклики, що їх створює Росія, і були єдиною об'єднаною країною, яка має надзвичайне майбутнє. Яке підтримують Сполучені Штати Америки" , - сказав держсекретар США.

Виступаючи на брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, Блінкен також закликав українську владу та політиків уникати будь-яких дій, які грають на руку Москві.