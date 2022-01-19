Україна нарощує продаж зерна та готується закуповувати борошно

Україна продовжує нарощувати імпорт зерна. Так, станом на 17 січня, зернових та зернобобових культур продано понад 35 млн тонн. Це на 1,872 млн тонн більше, порівняно з 6 січня 2022 року. І на 7,5 млн тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Разом з тим, експерти зазначають: зерна було продано занадто багато – настільки, що пекти хліб у країні вже практично ні з чого і борошно доведеться закуповувати, повідомляє Обозреватель.

Про нарощування продажів заявила пресслужба Мінагрополітики. Зокрема, на 28% було збільшено експорт української пшениці – до 16,345 млн тонн (порівняно з аналогічним періодом 2021-го). Крім цього збільшився продаж:

ячменю – на 37%, до 5,341 млн. тонн;

кукурудзи – на 13%, до 12,99 млн. тонн.

Також продано 146,8 тис. тонн жита. Це у десятки разів перевищує минулорічний показник у 1,7 тис. тонн.

Україна буде змушена закуповувати борошно за кордоном

Україна імпортуватиме борошно з Туреччини, що призведе до зростання цін на хліб. За прогнозом експертів, вартість продукту підніметься щонайменше на чверть.

Крім цього, якість хліба в нашій країні буде гіршою. Про це повідомляє UBR.ua.

Справа в тому, що у 2022 році продукцію хочуть виробляти за спрощеною технологією. А це вже вплине на якість виробів.

Така ситуація склалася через значне подорожчання газу та масового експорту пшениці високої якості. Тому у вітчизняному виробництві пшениці не вистачає і виробникам доводиться закуповувати борошно з української пшениці за кордоном.

Все зерно вже продали

Головною причиною ситуації, що склалась, є безконтрольний продаж зерна за кордон, зазначає експертка в галузі сільського господарства Лариси Гук.

"Експортери примудрилися підписати меморандум з владою та отримали дозвіл на вивіз 25,3 млн тонн пшениці без поділу на продовольчу та фуражну (призначену для худоби. – Ред.)" , – розповіла вона у матеріалі для ZN.﻿UA.

Це спричинилось до того, що вивозилося переважно продовольче зерно. Тому, за її словами, точної відповіді на просте запитання, скільки в країні залишилося високоякісної пшениці, ніхто не знає.