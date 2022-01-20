Журналісти залишили брифінг Макрона на знак протесту

Журналісти покинули зал, де мала відбуватися пресконференція президента Франції Еммануеля Макрона в Європарламенті, повідомляє Лента.Ру.

Як передає France Info, таким чином представники ЗМІ висловили протест проти неможливості поставити запитання.

"Пресконференція, яка мала відбутися після [виступу Макрона в Європарламенті], трансформувалася у заяву без запитань. На знак протесту європейські журналісти залишили зал до її початку" , - пише видання.

Кореспондент телеканалу CNews Лоїк Сіньйор у своєму Twitter-акаунті опублікував відеозапис, на якому французький лідер, коментуючи ситуацію, заявив, що вже відповідав у грудні на запитання журналістів з приводу головування країни в Євросоюзі.