Підозрювані у вбивстві дитини під Запоріжжям зізналися в ще одному злочині

Підозрювані в жорстокому вбивстві 11-річного Максима Самофалова під Запоріжжям зізналися в ще одному злочині. Затримані вбили 48-річну жінку, яка вважалася зниклою безвісти, і кинули її тіло в річку, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

За даними поліції Запорізької області, під час допиту один з підозрюваних зізнався, що у вересні минулого року вони з другом викрали та вбили жінку 1973 року народження. Причиною вбивства стали неприязні стосунки. Щоб замести сліди злочину вбивці спалили речі жертви, а її тіло скинули в річку Тащенак.

19 січня, тіло вбитої жінки витягли з водойми між селами Радивонівка і Мирне, і направили на експертизу.

Поліція витягла з річки тіло вбитої 48-річної жінки (фото: zp.npu.gov.ua)

Тепер підозрюваним загрожує довічний тюремний термін.

Нагадаємо, що 11-річного Максима двоє раніше судимих чоловіків 1976 і 1996 років народження також викрали. Протягом двох тижнів нелюди утримували дитину в підвалі, а потім вбили. Труп хлопчика виявили в погребі приватного будинку.