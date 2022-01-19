"Путін має отримати в ніс" - сенатори США

Сенатори США після робочого візиту в Україну закликали НАТО та адміністрацію американського президента Джо Байдена ввести санкції проти Росії, повідомляє Новое время.

"Поки що ніхто не давав Володимиру Путіну в ніс" , — заявив сенатор Роджер Уікер.

Він також нагадав про попередні вторгнення Росії до Грузії у 2008 році та в Україну у 2014 році.

"Я думаю, що Альянс, наші друзі в НАТО та двопартійна більшість готові надати допомогу Україні, щоб переконатися, що якщо це станеться знову, то Володимир Путін отримає в ніс" , — заявив Уікер.

Сенатори наголосили на необхідності санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2 і закликали постачати Україні оборонну військову допомогу. Проте вони, як і раніше, розходяться у поглядах, коли потрібно вводити санкції проти газопроводу: до чи після агресії.