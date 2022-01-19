Зеленський зустрівся з Блінкеном: з'явилися подробиці

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої обговорив ситуацію в Україні, повідомляє Ділова столиця.

"Наша зустріч іще раз підкреслює потужну підтримку нашої незалежності та суверенітету з боку Сполучених Штатів Америки та підтверджує фундаментальний принцип, що жодні рішення щодо України не ухвалюються без України" , – підкреслив президент і передав слова подяки американському лідеру Джо Байдену.

Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації з безпекою результатів роботи чинних переговорних форматів.

"Ми хочемо активізувати роботу всіх переговорних форматів та відкрити шлях до проведення Нормандського саміту" , — сказав президент України.

У ході зустрічі детально обговорювалася двостороння взаємодія у сфері безпеки та оборони. Зеленський наголосив на важливості посилення американської допомоги, спрямованої на покращення здібностей ЗСУ та їх здатності протистояти агресії.

Президент порушив питання підтримки євроатлантичних прагнень нашої держави, зокрема очікувань України від саміту НАТО в Мадриді.

Глава держави також заявив про необхідність запровадження превентивних санкцій проти РФ із метою стримування агресивних намірів Кремля. У цьому контексті президент наголосив, що "Північний потік — 2" є геополітичною зброєю та загрозою для енергетичної безпеки України та Європи.