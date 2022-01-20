Під час аудиту COVID-фонду виявили порушень на десятки мільярдів

В Україні провели аудит фонду боротьби з коронавірусом, результати якого показали проблемні питання щодо ефективного використання коштів COVID-фонду у 2020 році майже на 30 мільярдів гривень. Проведення такого аудиту вимагає від нашої держави Міжнародний валютний фонд, повідомляє Обозреватель.

У звіті Держаудиторської служби сказано, що на фонд було виділено 78,4 млрд грн, використано 67,9 млрд грн, а контролем охоплено близько 60 млрд грн. Усього установа провела 1196 заходів державного фінансового контролю.

Звіт Держаудитслужби. Джерело: Скриншот

"Встановлено фінансових порушень на суму 523,3 млн грн (з них втрат 191,6 млн грн) та проблемних питань (недоліків) щодо ефективного та результативного використання коштів державного бюджету, виділених із Фонду боротьби з COVID-19, на суму 29 633,1 млн гривень" , – йдеться у документі.

Звіт Держаудитслужби. Джерело: Скриншот

Найбільше порушень встановлено саме в ході аудиту фонду та державних програм, а також моніторингу закупівель.

Усього служба перевірила 12 державних установ. З них найкраще використали виділені кошти у Міністерстві внутрішніх справ та Державному управлінні справами, а найбільше питань виникло до Укравтодору.

Що показав аудит:

на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства було виділено 10 681,6 млн грн, а порушень та проблемних питань виявили на 5 001,5 млн грн;

Мінсоцполітики отримало 11 797,0 млн грн, порушень виявили на 7 672,6 млн грн;

Мінкульт отримав 777,8 млн грн, порушення складають 141,0 млн грн;

МОЗ отримав 21 845,3 млн грн, проблемні питання – 4 180,3 млн грн;

МВС було виділено 4 708,5 млн грн, порушення – 41,5 млн грн;

Міністерство розвитку громад та теріторій – 1 680,0 млн грн, порушення складають 506,3 млн грн;

Фонд державного майна – 48,4 млн грн виділили, а на сумму в 10 мілн грн було знайдено проблемних питань;

Державне управління справами отримало 51,2 млн грн, встановлено порушень та проблемних питань на загальну суму – 0,004 млн грн;

Міністерство молоді та спорту – 475,8 млн грн, порушень знайшли на 33,4 млн;

Міністерство освіти та науки – 52,5 млн грн, встановлено порушень на суму – 0,0 млн грн;

Міністерство юстиції – 126,7 млн грн, встановлено порушень та проблемних питань на 1,4 млн грн;

Державне агентство автомобільних доріг отримало 26 183,0 млн грн, встановлено порушень на 12 568,4 млн грн.

Зазначимо, що проведення аудиту було однією з вимог МВФ. Відповідно до підписаного меморандуму з фондом, завершити його проведення Україна мала ще до 1 квітня 2021 року.