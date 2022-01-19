Резніков закликав Захід ввести санкції проти олігархів з оточення Путіна

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав США і Євросоюз ввести санкції проти олігархів з оточення президента РФ Володимира Путіна. Він підкреслив, що це потрібно зробити до вторгнення в Україну, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Глава Міноборони висловив упевненість, що західні країни можуть зробити більше для захисту України від агресії з боку Росії. Наприклад, уточнив Резніков, це можуть бути економічні санкції, які потрібно ввести до російського вторгнення на українську територію.

"У Заходу є такий важіль впливу, як величезний статок російських олігархів, з оточення Володимира Путіна" , - зазначив міністр.

За його словами, США і Європа можуть показати російським олігархам, що можуть дуже легко заморозити їхні активи.