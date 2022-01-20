У Харкові взяли під варту кримінального авторитету

Дзержинський райсуд Харкова в середу обрав запобіжний захід кримінальному авторитету на прізвисько Гончарик, підозрюваному у вимаганні 250 тис. дол. (ч.4 ст.189 КК України), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дзержинським районним судом Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави на 60 діб" , - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

17 січня в Харкові оперативники облуправління стратегічних розслідувань та слідчі ГУ Нацполіції в області за силової підтримки КОРД затримали кримінального авторитета на прізвисько Гончарик.

За даними досудового слідства, затриманий, погрожуючи фізичною розправою та знищенням майна, вимагав у місцевого підприємця 250 тис. дол. неіснуючого боргу. Правоохоронці затримали здирника після передачі частини необхідної суми (150 тис. дол.).