Арестович не писав заяви про звільнення

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович не повідомив про своє звільнення Андрію Єрмаку та не писав заяви, формально залишаючись на посаді, повідомляє Українська правда.

Про це повідомило джерело редакції.

Джерело видання відзначило, що Єрмак та Арестович домовилися провести зустріч та співпраця "може бути продовжена".

"В Офісі про його "звільнення" дізналися так само, як і всі - зі ЗМІ. Поки що Арестович жодних документів не підписував. Тому формально він залишається радником Єрмака. І, можливо, ця співпраця буде продовжена. Єрмак та Арестович домовилися про зустріч, тому в цій історії ще рано ставити останню крапку" , - заявило джерело УП.

17 січня Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника керівника Офісу президента та спікера української делегації у Тристоронній контактній групі.