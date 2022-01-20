США не повертатимуться до локдаунів

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не збираються повертатися до лоудаунів на тлі ситуації із поширенням нового омікрон-штаму COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

"Ми не повернемося до локдаунів. Ми робимо все, що можемо, готуємося і до майбутніх пандемій. У нас є інструменти - вакцини, маски, тести, щоб рятувати життя" , - заявив Байден під час пресконференції у Білому домі за підсумками першого року свого президентства.

Він зазначив, що омікрон, будучи причиною занепокоєння, не є приводом для паніки. За словами Байдена, у США від коронавірусу щеплено 75 відсотків дорослого населення.

"Це був рік проблем, але також і рік величезного прогресу. Ми піднялися за кількістю вакцинованих з 2 мільйонів людей, коли я приступив до обов'язків до 210 мільйонів повністю вакцинованих американців" , - повідомив він.

Американський президент додав, що школи в США також не мають наміру йти на дистанційне навчання. Він заявив, що влада виділила 130 мільярдів доларів на вжиття заходів щодо боротьби з поширенням нового коронавірусу в школах, що дозволить їх залишити відкритими.