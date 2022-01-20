Міжнародний комітет Червоного хреста зазнав кібератаки

Хакери атакували сайт Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Дана інформація надійшла щонайменше від 60 національних товариств організації по всьому світу, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Про це йдеться на сайті Червоного хреста. У комітеті заявили, що під загрозою опинилися персональні дані більш ніж 500 000 вкрай вразливих осіб - розлучених з сім'ями через конфлікти, міграцію і стихійні лиха.

"Атака на дані людей, зниклих безвісти, ще більше посилює страждання і муки сімей. Ми всі вражені і спантеличені тим, що ця гуманітарна інформація може стати мішенню і наразитися на небезпеку" , - заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні.

Поки невідомо, хто стоїть за атакою і немає ніяких ознак витоку або публічного поширення скомпрометованої інформації. Організація просить хакерів "вчинити правильно" і не продавати ці дані.