Міжнародний комітет Червоного хреста зазнав кібератаки

Міжнародний комітет Червоного хреста зазнав кібератаки

Хакери атакували сайт Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Дана інформація надійшла щонайменше від 60 національних товариств організації по всьому світу, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Про це йдеться на сайті Червоного хреста. У комітеті заявили, що під загрозою опинилися персональні дані більш ніж 500 000 вкрай вразливих осіб - розлучених з сім'ями через конфлікти, міграцію і стихійні лиха.

"Атака на дані людей, зниклих безвісти, ще більше посилює страждання і муки сімей. Ми всі вражені і спантеличені тим, що ця гуманітарна інформація може стати мішенню і наразитися на небезпеку", - заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні.

Поки невідомо, хто стоїть за атакою і немає ніяких ознак витоку або публічного поширення скомпрометованої інформації. Організація просить хакерів "вчинити правильно" і не продавати ці дані.

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