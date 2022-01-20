"Найкрасивіша жінка світу" Камалія серйозно захворіла

Українська співачка і модель Камалія поскаржилася шанувальникам на свій стан здоров'я, повідомляє УНІАН.

Зірці довелося навіть викликати швидку допомогу, бо три дні її лихоманило, була висока температура і боліло все тіло. Крім того, через головний біль, закладеність носа і втрати смаку і нюху Камалія запідозрила у себе коронавірус.

"Лікарі почали підозрювати у мене Флурону, це коли людина захворює двома вірусами одночасно, виявляється, що грип і корона можуть існувати разом в організмі людини, не витісняючи один одного! Зробили обидва тести, виявилося, що корони немає, а ось грип А присутній!"- розповіла Камалія.

Після призначеного лікарем лікування зірці стало легше.