Байден готовий працювати з Конгресом над відповіддю на можливу подальшу агресію РФ проти України — Псакі

Президент США Джо Байден 19 січня провів віртуальну зустріч із американськими сенаторами, які цього тижня були з візитом в Україні, повідомляє Новое время.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

За її інформацією, Байден та сенатори обмінялися думками про те, як США можуть продовжити тісне співробітництво із союзниками та партнерами для підтримки України.

Байден погодився продовжувати тісно співпрацювати з Конгресом, оскільки адміністрація готується до значних заходів у відповідь на подальшу російську агресію проти України.

Загроза масштабного вторгнення РФ

Росія з кінця жовтня стягує війська до українських кордонів. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, на початок грудня чисельність російських військ біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях склала понад 94 тис. солдатів та офіцерів.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року.

Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи.

За словами американського президента Джо Байдена, Білий дім готує комплекс заходів, щоб не допустити вторгнення Росії в Україну.

Глава Білого дому охарактеризував їх як «найбільш всеосяжний комплекс ініціатив, щоб Путіну було дуже важко зробити те, що, як побоюються люди, він може зробити».