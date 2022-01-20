Зіркового футболіста "Реала" засудили до 9 років ув'язнення

Екс-форвард мадридського "Реала" Робіньйо отримав термін за участь у груповому зґвалтуванні, повідомляє УНІАН.

Касаційний суд Риму відхилив скаргу 37-річного бразильця і його друга Рікардо Фалько та підтвердив рішення засудити двох чоловіків до дев'яти років позбавлення волі. Подальше оскарження неможливе, вирок набув чинності негайно після винесення вердикту.

Італія може зажадати екстрадицію Робіньйо і Фалько, але навряд чи її доб'ється. Швидше за все, Італія попросить Бразилію забезпечити відбування винними покарання в місцевій в'язниці. Для цього їй потрібно передати документи, пов'язані з виконанням рішення, в південноамериканську країну і дочекатися їх розгляду, проте ніяких термінів для цього процесу немає.

Інцидент, про який йде мова, стався в Мілані у 2013 році, коли бразилець і ще п'ять осіб зґвалтували дівчину з Албанії в нічному клубі. Вона перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Того вечора дівчина відзначала 23-річчя.

У листопаді 2017 року бразильський нападник був засуджений італійським судом до 9 років тюремного ув'язнення за зґвалтування. До теперішнього моменту футболіст і його адвокати намагалися оскаржити вирок.

У жовтні 2020 року Робіньйо дав інтерв'ю, в якому заявив, що не ґвалтував дівчину, а сексуальний контакт між ними стався за обопільною згодою: "Вона підійшла до мене, і контакт стався за бажанням обох сторін. Ми знаходилися там кілька хвилин, торкалися один одного. А потім я поїхав додому. Мої друзі сказали мені, що за згодою дівчини вони залишилися з нею, займалися з нею сексом, тому що вона цього хотіла. І що вони вийшли з цього клубу разом з нею і пішли в інший клуб".

Робіньйо: кар'єра