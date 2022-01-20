Статки Назарбаєва оцінили у $8 млрд – журналісти

Президент Казахстану в 1991-2019 роках Нурсултан Назарбаєв через благодійні фонди, що належать йому, нібито володіє активами на мільярди доларів. Це готелі, фабрики, банки, літак та інше майно, повідомляє Обозреватель.

Усі його статки в об'єднанні журналістів-розслідувачів OCCRP оцінили у 8 мільярдів доларів. У розслідуванні вони уточнили, що формально Назарбаєв не є власником таких статків. Але оскільки він є засновником цих організацій, то ймовірно контролює й активи.

Як пишуть журналісти, йдеться про чотири благодійні фонди. Назарбаєв нібито започаткував їх, перебуваючи на посаді президента Казахстану. Активами, про які пишуть автори, можуть бути банки у Росії, Казахстані та Киргизії, готелі, телеканали, торгові центри, фабрики, склади. Крім того, це приватний літак вартістю щонайменше 100 мільйонів доларів, поле для гольфу, облігації та готівка.

"Оскільки фонди не публікують щорічні звіти, а частина їх активів прихована за секретними іноземними комерційними структурами, мало хто знає, де знаходяться ці мільярди і куди вони можуть потрапити, особливо з огляду на те, що країна занурилася в заворушення" , – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що дочка Назарбаєва 41-річна Алія виявилася власницею розкішного літака та особняка у Лондоні (Великобританія). Ці покупки жінка зробила після того, як вивела з країни в офшори 220 мільйонів фунтів стерлінгів (298,7 млрд доларів) особистих статків.

Раніше розслідувачі розповідали, що близькі родичі президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, ймовірно, володіють елітною нерухомістю в Європі та США. Журналісти з'ясували, що його єдиному синові Тимуру належить кілька квартир у Швейцарії, а дружині племінника – квартира в Майамі.