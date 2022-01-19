На Прикарпатті зафіксували "Омікрон"
Новий штам коронавірусу Омікрон виявили на Івано-Франківщині. Про це стало відомо в середу, 19 січня, повідомляє Корреспондент.
Про Омікрон на Прикарпатті поінформував Руслан Савчук з регіонального центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.
З його слів, з Центру громадського здоров'я МОЗ прийшли результати тестів, які було направлено для визначення наявності мутації коронавірусу. Усього було направлено 30 зразків.
"У 30 направлених зразках, поряд із циркулюючим (домінуючим) штамом Дельта, у 13 виявили штам Омікрон", – додав Савчук.
Зазначимо, що станом на 19 січня штам Омікрон виявили у 10 областях України.