На Прикарпатті зафіксували випадок Омікрону

Новий штам коронавірусу Омікрон виявили на Івано-Франківщині. Про це стало відомо в середу, 19 січня, повідомляє Корреспондент.

Про Омікрон на Прикарпатті поінформував Руслан Савчук з регіонального центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

З його слів, з Центру громадського здоров'я МОЗ прийшли результати тестів, які було направлено для визначення наявності мутації коронавірусу. Усього було направлено 30 зразків.

"У 30 направлених зразках, поряд із циркулюючим (домінуючим) штамом Дельта, у 13 виявили штам Омікрон" , – додав Савчук.

Зазначимо, що станом на 19 січня штам Омікрон виявили у 10 областях України.