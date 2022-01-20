20 січня 2022 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день любителів сиру, Зимовий день зігрівання світу, Міжнародний день обізнаності про пінгвінів (ООН), Міжнародний день прийняття, повідомляє УНІАН.

У США - День любителів сиру, День светра Білла Косбі, День ідеальної ваги для жінок, День ласощів, День кава-брейку, День діджея, День відеокамери, в Лаосі - День народної армії, в Азербайджані - День всенародної скорботи, в Кабо-Верде - День Героїв, в Іспанії - свято "Тамборрада", на Малі - День Збройних сил, в Латвії - День пам'яті захисників барикад.

Пам'ятні дати 20 січня, річниці та події

20 січня 1265 року Симон де Монфор, 6-й граф Лестер, зібрав перший англійський парламент.

У 1661 році у Львові було засновано університет Казимира, нині Львівський національний університет імені Івана Франка.

20 січня 1831 був проголошений вічний нейтралітет Бельгії.

У 1892 році відбувся перший баскетбольний матч.

У 1893 році в лондонському Королівському інституті Джеймс Дьюар продемонстрував посудину для зберігання зріджених газів.

20 січня 1958 року на вулицях Лондона з'явилися перші радари контролю швидкості автомобілів. За цей час від перших величезних стаціонарних датчиків швидкісного стеження до майже непомітних камер змінилося практично все. Був час - інспектори дорожнього руху заміряли швидкість практично "на око", з секундоміром або годинами в руках обчислювали рух машини від одного стовпа до іншого. Зараз це вже відноситься до далекої історії.

У 1980 році, в розпал "холодної війни", президент США Джиммі Картер оголосив про бойкот Олімпійських ігор у Москві.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 20 січня вшановує пам'ять Іоанна Предтечі або Івана Хрестителя. Вранці натщесерце потрібно випити святої води, щоб на весь рік запастися міцним здоров'ям. У народі цей день назвали Бражником або Зимовим весільником. У цей період масово святкували весілля. Прийнято було "запивати" щастя дівоче.

Що сьогодні не можна робити

Не можна нічого позичати - можна віддати щастя. Не потрібно нічого піднімати з дороги - знайдена річ може принести неприємності.

Прикмети на 20 січня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

ясна і холодна погода - до посушливого літа;

похмуро і сніжно - до великого врожаю;

туман - до хорошого врожаю зернових.

Іменини 20 січня

Іменини у Івана, Афанасія і Василя.