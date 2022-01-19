У Польщі минулого року померло майже тисяча українців

У 2021 році консульські установи України на території Польщі оформили 962 довідки про смерть українських громадян, повідомляє Укрiнформ.

Про це йдеться у відповіді Посольства України в Польщі на інформаційний запит видання. Як зауважили у дипустанові, це на 33% більше, ніж у 2020 році.

Разом з тим у посольстві зауважили, що торік зменшилася кількість летальних випадків, що сталися внаслідок трагічних подій. Зокрема, у 2021 році ця частка становила понад 10%, а у 2020 році – понад 15%.