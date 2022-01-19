Зеленський обговорив із прем'єром Швеції Донбас та співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон. Співрозмовники обговорили кроки для досягнення миру на сході країни, повідомляє Корреспондент.

"Президент України та прем'єр-міністр Швеції привітали нещодавнє укладання міжурядової Угоди про співпрацю у сфері оборони. Володимир Зеленський зазначив, що Швеція є важливим партнером нашої держави у сфері безпеки, і висловив подяку за вже надану практичну допомогу у цій сфері" , - інформує﻿ пресслужба Офісу президента.

Магдалена Андерссон зі свого боку підтвердила підтримку зі сторони шведського уряду суверенітету та територіальної цілісності України. Співрозмовники обговорили перспективи подальшої двосторонньої співпраці у торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях. Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена ​​у створенні мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній.