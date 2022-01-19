Зеленський обговорив із прем'єром Швеції Донбас та співпрацю

Зеленський обговорив із прем'єром Швеції Донбас та співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон. Співрозмовники обговорили кроки для досягнення миру на сході країни, повідомляє Корреспондент.

"Президент України та прем'єр-міністр Швеції привітали нещодавнє укладання міжурядової Угоди про співпрацю у сфері оборони. Володимир Зеленський зазначив, що Швеція є важливим партнером нашої держави у сфері безпеки, і висловив подяку за вже надану практичну допомогу у цій сфері", - інформує﻿ пресслужба Офісу президента.

Магдалена Андерссон зі свого боку підтвердила підтримку зі сторони  шведського уряду суверенітету та територіальної цілісності України. Співрозмовники обговорили перспективи подальшої двосторонньої співпраці у торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях. Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена ​​у створенні мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній. 

"Швеція – найбільший торговий та інвестиційний партнер України в регіоні. Навіть в умовах пандемії маємо зростання двосторонньої торгівлі більш ніж на 50%. За результатами року очікуємо вийти на показники товарообігу в 800-900 мільйонів доларів. Працюватимемо над збереженням цих позитивних тенденцій. Будемо вітати також приєднання Швеції до підтримки національної фінансової системи", - сказав Зеленський.

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