У ВООЗ закликали скасувати обмеження на міжнародні поїздки

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала країнам скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки, запроваджені через пандемію коронавірусу COVID-19, повідомляє Новое время.

У своїй заяві ВООЗ наголосила, що обмеження на подорожі "продовжують сприяти економічному та соціальному стресу, з яким стикаються держави".

В організації наголосили, що обмеження не принесли користі. Зокрема, штам Омікрон продовжує поширюватися у світі незалежно від обмежень у різних країнах.

На основі "ретельної оцінки ризику", у ВООЗ закликали країни вводити для туристів обов'язкове тестування або відправляти людей на карантин при повазі до "гідності, прав людини та основних свобод подорожуючого".