США отказались сокращать военное присутствие в Европе

США не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден в ходе пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства, повідомляє Лента.Ру.

Отвечая на вопрос, могут ли Россия и США обсуждать вопрос сокращения численности американского контингента в Восточной Европе, Байден заявил, что США намерены увеличить численность войск в Румынии и других странах в случае, если президент России Владимир Путин вторгнется на Украину.