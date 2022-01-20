Байден заявив, що найближчим часом Україна не вступить до НАТО

Президент США Джо Байден заявив, що Україні навряд чи вдасться найближчим часом приєднатися до НАТО, оскільки для цього потрібно виконати низку умов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне" , - заявив Байден.

Це, за словами американського президента, пов'язано з тим, скільки роботи доведеться зробити Україні в галузі демократії та "низку інших речей, які там відбуваються". Крім того, він нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів альянсу.