Реєстр МТСБУ повністю відновив роботу

Реєстр Моторного (транспортного) страхового бюро України, доступ до якого було тимчасово обмежено через кібератаку, повністю відновив роботу, повідомляє Укрiнформ.

«Громадяни можуть отримувати онлайн-сервіси, що стосуються даних про поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Інформація про автоцивілку відображається у програмі "Дія". Також відповідну інформацію можна отримати на сайті МТСБУ» , – інформує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Зазначається, що в результаті кібератаки було втрачено низку зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ, але реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджено.