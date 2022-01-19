Реєстр МТСБУ повністю відновив роботу

Реєстр МТСБУ повністю відновив роботу

Реєстр Моторного (транспортного) страхового бюро України, доступ до якого було тимчасово обмежено через кібератаку, повністю відновив роботу, повідомляє Укрiнформ.

«Громадяни можуть отримувати онлайн-сервіси, що стосуються даних про поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Інформація про автоцивілку відображається у програмі "Дія". Також відповідну інформацію можна отримати на сайті МТСБУ» , – інформує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Зазначається, що в результаті кібератаки було втрачено низку зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ, але реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджено.

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