Шевченко поставив умову збірної Польщі із зарплати

Колишній головний тренер збірної України та Дженоа Андрій Шевченко може продовжити тренерську кар'єру у національній команді Польщі, повідомляє Корреспондент.

За даними одного із польських спортивних виданнь, український фахівець не є головним кандидатом на посаду наставника збірної Польщі.

За інформацією джерела, яке посилається на оточення Шевченка, 45-річний тренер поставив умову керівництву збірної. Шевченко хоче отримувати три мільйони євро на рік. Виконавши таку умову, фахівець розпочне переговори із польською федерацією футболу.

Зазначається, що колишній тренер збірної Польщі Паулу Соуза отримував 850 тисяч євро, що було найбільшим контрактом історії національної команди.

Отож малоймовірно, що польська федерація футболу піде на такі умови українця.