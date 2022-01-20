"Тоттенхем" у шаленому стилі обіграв "Лестер" у матчі АПЛ
В перенесеному поєдинку 17-го туру АПЛ "Лестер" вдома поступився "Тоттенхему", повідомляє УНІАН.
"Лисиці" двічі вели в рахунку, але "шпори" завдяки дублю Стівена Бергвейна вирвали перемогу. Станом на 90+4 хвилину "Лестер" був попереду, але 24-річний нідерландець забив на 90+5 та на 90+7 хвилинах.
Це найпізніший камбек в історії АПЛ. Колишній рекорд належав "Манчестер Сіті" - в травні 2012 року "містяни" програвали на 91:14, але в підсумку здолали "Квінз Парк Рейнджерс" з рахунком 3:2.
Зауважимо, що "Тоттенхем" продовжив безпрограшну серію в АПЛ до 9 матчів. При Антоніо Конте "шпори" ще не програвали в рамках чемпіонату Англії.
"Лестер" - "Тоттенхем" - 2:3
Голи: Дака, 24, Меддісон, 76 - Кейн, 38, Бергвейн, 90+5, 90+7
"Лестер": Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Вестергор, Томас (Джастін, 53), Тілеманс, Меддісон, Олбрайтон, Чудхурі, Дьюсбері-Холл (Сумаре, 88), Дака (Барнс, 75), Лукман
"Тоттенхем": Льоріс, Регілон (Бергвейн, 79), Санчес, Емерсон Роял (Доерті, 46), Танганга, Девіс, Хейбьєрг, Вінкс (Ло Сельсо, 74), Скіпп, Кейн, Лукас Моура
Відео огляд матчу
АПЛ: положення команд
- "Манчестер Сіті" після 22 турів має 56 очок. У "Челсі" після 23 матчів - 44 бали. "Ліверпуль" має 45 очок після 21 поєдинку.
- "Арсенал" має 35 очок після 20 ігор - у них шосте місце. "Вест Хем" посідає четверту позицію з 37 очками (за 22 матчі).
- "Манчестер Юнайтед" набрав 35 балів за 21 матч. В активі "Тоттенхема" 36 очки після 19-и ігор.
- "Лестер" має 25 очок після 19 ігор.