"Тоттенхем" у шаленому стилі обіграв "Лестер" у матчі АПЛ

В перенесеному поєдинку 17-го туру АПЛ "Лестер" вдома поступився "Тоттенхему", повідомляє УНІАН.

"Лисиці" двічі вели в рахунку, але "шпори" завдяки дублю Стівена Бергвейна вирвали перемогу. Станом на 90+4 хвилину "Лестер" був попереду, але 24-річний нідерландець забив на 90+5 та на 90+7 хвилинах.

Це найпізніший камбек в історії АПЛ. Колишній рекорд належав "Манчестер Сіті" - в травні 2012 року "містяни" програвали на 91:14, але в підсумку здолали "Квінз Парк Рейнджерс" з рахунком 3:2.

Зауважимо, що "Тоттенхем" продовжив безпрограшну серію в АПЛ до 9 матчів. При Антоніо Конте "шпори" ще не програвали в рамках чемпіонату Англії.

"Лестер" - "Тоттенхем" - 2:3

Голи: Дака, 24, Меддісон, 76 - Кейн, 38, Бергвейн, 90+5, 90+7

"Лестер": Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Вестергор, Томас (Джастін, 53), Тілеманс, Меддісон, Олбрайтон, Чудхурі, Дьюсбері-Холл (Сумаре, 88), Дака (Барнс, 75), Лукман

"Тоттенхем": Льоріс, Регілон (Бергвейн, 79), Санчес, Емерсон Роял (Доерті, 46), Танганга, Девіс, Хейбьєрг, Вінкс (Ло Сельсо, 74), Скіпп, Кейн, Лукас Моура

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АПЛ: положення команд