США готують санкції проти Кабаєвої та дочок Путіна - WP

Представники Республіканської партії США цього тижня представили законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти члена сім'ї російського президента Володимира Путіна. Також під обмеження мають потрапити члени уряду, повідомляє Обозреватель.

Про це у своїй колонці пише провідний зовнішньополітичний оглядач The Washington Post Джош Рогін. Він зазначає, що документ має підштовхнути адміністрацію американського президента Джо Байдена до посилення санкційної політики до російського вторгнення в Україну, а не після.

Законопроєкт включає санкції проти дочок Путіна і навіть художньої гімнастки Аліни Кабаєвої, яку називають його коханкою. Також він зачіпає міністрів, зокрема главу МЗС РФ Сергія Лаврова, дочка якого здобувала освіту в США (у неї є диплом Колумбійського університету).

До слова, в ексклюзивному бліцінтерв'ю військовий експерт Олег Жданов розповів, що рідна донька Сергія Лаврова Катерина Винокурова є громадянкою США, там проживають і онуки глави МЗС РФ. Крім того, російський топчиновник "прикупив своєму американському сімейству досить непогану мережу супермаркетів".

Також, уточнює Рогін, під санкційний удар можуть потрапити впливові олігархи та чиновники, які причетні до отруєння та утримання у в'язниці опозиціонера Олексія Навального.

Автор статті додав, що законопроєкт буде спрямований проти незаконного багатства Путіна, яке нараховує сотні мільярдів.