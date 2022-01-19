Макрон закликав ЄС до створення аналога НАТО через РФ

Президент Емманюель Макрон закликав країни Євросоюзу інвестувати у свою колективну безпеку на тлі агресивних дій Росії, повідомляє Укрiнформ.

Як передає France24, виступаючи перед Європарламентом у середу на честь початку піврічного головування Франції в Європейській Раді, Макрон заявив, що ЄС має переозброюватися та розвивати свій договір колективної безпеки на тлі загрози російському вторгненню в Україну.