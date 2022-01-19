Очільник МЗС Іспанії назвав вимоги РФ неприйнятними

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, який перебуває у США з робочим візитом, назвав вимоги Росії щодо обмеження активності НАТО у Східній Європі та заборони вступу України в Альянс неприйнятними, повідомляє Укрінформ.

Про це він заявив під час пресконференції в середу, а також під час виступу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень США.

«Іспанія висловилася дуже ясно. Ми працюватимемо в рамках ЄС у разі, якщо це буде необхідно» , - сказав Альбарес, відповідаючи на запитання про підтримку Іспанією України.

«Сценарій досить напружений, щоб давати прогнози. Нинішній сценарій – це діалог. Але якщо нам доведеться дійти до обговорення (інших варіантів), то ми працюватимемо над тим, щоб дати спільну відповідь» , - зауважив він.

За його словами, світ не може «повернутися до минулого, до поділу на сфери впливу, обмеження суверенітету країн». Вимоги Росії «неприйнятні», додав він.

Кожна країна, зазначив Альбарес, повинна мати право ухвалювати рішення про власну безпеку. Кожна організація повинна мати можливість вирішувати, хто може бути її членом – це стосується і НАТО, і ЄС, і всіх інших.