Байден пообіцяв "катастрофу" для РФ в разі вторгнення

Президент США Джо Байден заявив, що в залежності від подальших дій Кремля в ситуації навколо України визначатимуться наслідки для Росії, і в разі повномасштабного вторгнення РФ очікує «катастрофа», повідомляє Укрінформ.

Про це він заявив у середу, під час пресконференції за підсумками року свого перебування на чолі США.

«Росія буде притягнута до відповідальності, якщо вона вторгнеться (в Україну – ред.), і це залежить від того, що вона зробить» , - зауважив Байден.

Він зазначив, що «невелике вторгнення» з боку Росії спричинить меншу реакцію. Однак, за його словами, якщо РФ вдасться до наступу, який вона може реалізувати з поточною кількістю сил вздовж українського кордону, «це буде катастрофою для Росії». Зокрема, російські банки, не зможуть здійснювати операції з доларами. Крім того, Байден дав зрозуміти, що США не виключають введення обмежень проти енергетичного сектору РФ.

«Всі кажуть про те, що Росія контролює постачання енергоносіїв, які споживає Європа. І що? Те, що вони (росіяни – ред.) заробляють, становить близько 45% від їхньої економіки. Тож, я не думаю, що тут йдеться про вулицю з одностороннім рухом» , - наголосив Байден.

Крім того, глава Білого дому зауважив, що США, а також союзники й партнери «готові виставити серйозну ціну та створити значні наслідки для РФ та російської економіки». Паралельно, у відповідь на агресію РФ будуть посилені союзники по НАТО на східному фланзі, а також збільшена оборонна підтримка України.

«Я вже відправив українцям сучасну техніку, оборонне обладнання на суму понад $600 мільйонів» , - зазначив Байден.

Він зауважив, що це суттєво підвищить вартість для Росії в плані фізичних втрат у разі вторгнення.

Отже, зазначив президент США, Росія має чіткий вибір: або деескалація й дипломатія, або ж конфронтація та наслідки.