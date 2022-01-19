Блінкен переконаний, що "ПП-2" є важелем впливу на РФ

Газопровід Північний потік-2 зараз є важелем впливу як для Росії, так і проти неї. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Голосу Америки, повідомляє Укрінформ.

Блінкен зазначив, що США продовжують виступати проти газопроводу, оскільки, на їхню думку, ПП-2 фактично підриває енергетичну безпеку Європи.

Держсекретар США додав, що газопровід завдає величезних потенційних збитків Україні, зокрема дає Росії можливість не використовувати наявний трубопровід через Україну, що призведе до великих транзитних зборів для України.

Блінкен нагадав, що газопровід фактично збудовано, але не введено в експлуатацію.