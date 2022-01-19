Блінкен переконаний, що "ПП-2" є важелем впливу на РФ
Газопровід Північний потік-2 зараз є важелем впливу як для Росії, так і проти неї. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Голосу Америки, повідомляє Укрінформ.
Блінкен зазначив, що США продовжують виступати проти газопроводу, оскільки, на їхню думку, ПП-2 фактично підриває енергетичну безпеку Європи.
Держсекретар США додав, що газопровід завдає величезних потенційних збитків Україні, зокрема дає Росії можливість не використовувати наявний трубопровід через Україну, що призведе до великих транзитних зборів для України.
Блінкен нагадав, що газопровід фактично збудовано, але не введено в експлуатацію.
"На думку радника з національної безпеки Джейка Саллівана, зараз цей трубопровід є для нас таким самим, якщо не більш ефективним, важелем, для Росії. Тому що ідея про те, що якщо Росія відновить агресію проти України, газ піде цим трубопроводом, дуже, дуже малоймовірна. Так, це цікавий фактор, щоб побачити, чи впливає він на мислення Росії, коли вона вирішує, що робити", – сказав Блінкен.