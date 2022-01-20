Україна залишилася віч-на-віч з Путіним - The Independent

Україна нібито опинилася віч-на-віч перед обличчям російської агресії. Серед причин – невизначеність позиції Заходу щодо можливої допомоги Києву, повідомляє Обозреватель.

Видання The Independent пише, що на тлі агресивної Росії Захід виглядає слабким та розділеним. На думку журналістів, однією з причин не дуже оптимістичної ситуації є невизначеність того, чи справді відповість Захід на можливе повномасштабне вторгнення росіян в Україну.

Також вони пишуть, що поки невідомо, чи вплинуть на Кремль погрози санкціями.

"Досвід показує, що економічні обмеження можна оминати або чекати, поки їх знімуть. Також Росія може у відповідь припинити постачання газу до Євросоюзу" , – йдеться у статті.

Журналісти наводять у приклад заяву Німеччини, що вона не воюватиме за Україну. Вони запитують, якщо все так, то чи воюватиме Захід за країни Балтії, Фінляндію чи Польщу.

Зазначимо, що, попри скепсис, Великобританія вже розпочала постачання озброєння Україні – протитанкових ракет. Такі самі кроки зробили й інші європейські країни, серед яких Латвія та Литва.