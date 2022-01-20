Голова ОБСЄ заразився коронавірусом

Новий Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заразився коронавірусом, через що скасував свої найближчі візити в Іспанію і на Мальту, повідомляє Укринформ.

“З огляду на позитивний результат тесту на SARS-CoV-2, міністр закордонних справ Збігнєв Рау скасував свої візити в Іспанію і на Мальту”, - написав у Твіттері речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

За його словами, Рау найближчим часом виконуватиме свої обов’язки відповідно до процедур, передбачених у такій ситуації.

Згодом він додав, що міністр почувається добре і перебуває в самоізоляції.

Z uwagi na pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2 minister SZ @RauZbigniew odwołał swoje wizyty w Hiszpanii i na Malcie

Minister Rau będzie w najbliższym czasie wypełniał swoje obowiązki w sposób zgodny z procedurami przewidzianymi dla tego typu sytuacji. — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) January 19, 2022

Рау нещодавно заявив, що один з перших візитів на посаді голови ОБСЄ він здійснить в Україну, де відвідає схід країни.