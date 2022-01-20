Голова ОБСЄ заразився коронавірусом
Новий Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заразився коронавірусом, через що скасував свої найближчі візити в Іспанію і на Мальту, повідомляє Укринформ.
“З огляду на позитивний результат тесту на SARS-CoV-2, міністр закордонних справ Збігнєв Рау скасував свої візити в Іспанію і на Мальту”, - написав у Твіттері речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
За його словами, Рау найближчим часом виконуватиме свої обов’язки відповідно до процедур, передбачених у такій ситуації.
Згодом він додав, що міністр почувається добре і перебуває в самоізоляції.
Рау нещодавно заявив, що один з перших візитів на посаді голови ОБСЄ він здійснить в Україну, де відвідає схід країни.