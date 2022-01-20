Байден повідомив про безрезультатність трьох раундів переговорів з РФ
Три раунди переговорів з Росією щодо гарантій безпеки поки не дали результатів. З такою заявою виступив президент США Джо Байден, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.
"Поки три зустрічі, які у нас пройшли - в рамках ОБСЄ та інші, - не дали будь-якого результату", - заявив Байден на пресконференції.
10 січня Росія і США провели перший раунд діалогу зі стратегічної стабільності в Женеві. 12 січня в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13 січня у Відні пройшли консультації РФ з ОБСЄ.