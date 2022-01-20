У Бразилії у дитини після COVID-вакцинації зупинилося серце

У Бразилії у десятирічної дитини зупинилося серце через 12 годин після вакцинації від коронавірусу дитячим препаратом Pfizer. Про це заявили в адміністрації міста Ленсойс-Пауліста, де стався інцидент, повідомляє Лента.Ру.

"У дитини десяти років через 12 годин після отримання дитячої вакцини Pfizer сталася зупинка серця" , - підтвердили у міській префектурі.

Уточнюється, що лікарям вдалося реанімувати хлопчика, зараз його стан є стабільним, він перебуває під наглядом медиків.

У зв'язку з подією влада вирішила призупинити вакцинацію дітей від коронавірусу на тиждень, щоб розібратися в причинах подібної реакції організму, поспостерігати за 46 дітьми цього віку, які вже встигли зробити перші щеплення від COVID-19. Вакцинація дорослих продовжується у звичайному режимі.