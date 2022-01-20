Лох-Неське чудовисько могло виглядати зовсім по-іншому

Знамените Лох-Неське чудовисько могло мати зовсім інший вигляд, аніж його тиражують ЗМІ та можливі свідки. Як припустили вчені, справжній монстр, про якого йдеться, не міг би довго тримати голову над водою, повідомляє Обозреватель.

Як пише Мirror із посиланням на доктора Пола Скофілда, куратора Кентерберійського музею в Новій Зеландії, нові дані проливають світло на таємницю Нессі. Досі це чудовисько асоціювали з плезіозавром, у якого була довга шия і невелика голова, проте вивчивши скам'янілість еламозавра, який є різновидом плезіозавра, вчені з'ясували, що якби Нессі була представником цього виду, то вона би не змогла тримати голову над водою.

Еласмозавр тримав голову нижче чи на одному рівні з тілом. Джерело: Jonathan Chen/Pen News

За словами Скофілда, крихітний череп істоти зазнавав сильної гравітації, якщо вона піднімала його надто високо.

"Розміщення внутрішнього вуха в черепі тварини багато говорить про те, як вона зазвичай тримає голову. Внутрішнє вухо еласмозавра було розташоване горизонтально щодо тіла або навіть значно нижче за тіло. Це означає, що вони, ймовірно, не часто високо тримали голову" , – пояснив Скофілд.

Дослідник зазначив, що через цю особливість, якщо Нессі все ж таки є еласмозавром, вона не змогла б виринати з озера і довго тримати голову піднятою.

Вчений та його колеги провели комп'ютерну томографію останків еласмозавра, та з'ясували, що доісторична істота опускала голову таким чином, щоб харчуватися з морського дна.

"Була висунута гіпотеза, що вони плавали біля морського дна, видуваючи мул крізь зуби і залишаючи тільки молюсків. Таким чином, їхній метод годівлі визначає довжину шиї – вона така сама, як у жирафа" , – сказав учений.

Еласмозавр не міг довго й високо тримати голову над водою. Джерело: Jonathan Chen/Pen News

Теорія про те, що Нессі є еласмозавром, що вижив, була висунута Денісом Такером, колись відомим зоологом із лондонського Музею природної історії. Відомо, що його було звільнено у 1960 році за свої переконання, а пізніше вчений помер у Франції у 2009 році.

Сам доктор Скофілд скептично ставиться до того, що Нессі існує, і каже, що це ще один доказ того, що монстр – міф.