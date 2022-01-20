Країни Балтії дали запит до Держдепу про постачання зброї США Україні

Естонія, Литва та Латвія запросили у США дозвіл на постачання Україні озброєнь американського виробництва, у тому числі протитанкових та протиповітряних систем. Зазначені країни чекають на відповідь Держдепартаменту, повідомляє ТАСС.

У матеріалі Politico йдеться, що "не менше трьох європейських союзників очікують від Держдепартаменту США схвалення їхнього запиту на відправку озброєнь Україні". За словами джерел видання, "союзники по НАТО Естонія, Литва і Латвія хочуть передати Україні вироблені США озброєння вражаючої дії, такі як протитанкові ракети та ракети класу "земля - повітря". Проте норми експортного контролю США вимагають отримати дозвіл Держдепартаменту, перш ніж передавати ці озброєння, наголошується в публікації.

За оцінкою видання, "на цю процедуру можуть знадобитися місяці". Розглядом цього питання зараз займаються профільні структури у Вашингтоні. Видача дозволу третій стороні на передачу американської техніки є складною справою, для якої потрібен дозвіл низки відомств США, зазначається у статті.

Сенатор Джим Ріш (республіканець від штату Айдахо) повідомив журналістам видання, що розраховує на розгляд цього запиту у прискореному порядку. За його словами, "враховуючи терміновість ситуації, адміністрації Байдена слід знайти політичну волю та вирішити, як працювати швидше".

Ріш також виступив у середу на пресконференції. Він зазначив, що законодавці закликали адміністрацію США вжити низку заходів для допомоги Україні. За його словами, "додаткові оборонні засоби спрямовуються на Україну".