Країни Балтії займаються постачанням американської зброї Україні - ЗМІ
Естонія, Литва та Латвія запросили у США дозвіл на постачання Україні озброєнь американського виробництва, у тому числі протитанкових та протиповітряних систем. Зазначені країни чекають на відповідь Держдепартаменту, повідомляє ТАСС.
У матеріалі Politico йдеться, що "не менше трьох європейських союзників очікують від Держдепартаменту США схвалення їхнього запиту на відправку озброєнь Україні". За словами джерел видання, "союзники по НАТО Естонія, Литва і Латвія хочуть передати Україні вироблені США озброєння вражаючої дії, такі як протитанкові ракети та ракети класу "земля - повітря". Проте норми експортного контролю США вимагають отримати дозвіл Держдепартаменту, перш ніж передавати ці озброєння, наголошується в публікації.
За оцінкою видання, "на цю процедуру можуть знадобитися місяці". Розглядом цього питання зараз займаються профільні структури у Вашингтоні. Видача дозволу третій стороні на передачу американської техніки є складною справою, для якої потрібен дозвіл низки відомств США, зазначається у статті.
Сенатор Джим Ріш (республіканець від штату Айдахо) повідомив журналістам видання, що розраховує на розгляд цього запиту у прискореному порядку. За його словами, "враховуючи терміновість ситуації, адміністрації Байдена слід знайти політичну волю та вирішити, як працювати швидше".
Ріш також виступив у середу на пресконференції. Він зазначив, що законодавці закликали адміністрацію США вжити низку заходів для допомоги Україні. За його словами, "додаткові оборонні засоби спрямовуються на Україну".
"Крім того пара наших союзників попросила звільнити їх від ліцензійних зобов'язань, щоб вони могли надати кошти. Як я розумію, цим займаються" , - сказав він.