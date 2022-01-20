У Чехії відмовилися від обов'язкової вакцинації

Новий уряд Чехії ухвалив рішення скасувати обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу COVID-19, яка мала почати діяти для окремих категорій громадян у березні 2022 року, повідомляє Новое время.

Зокрема, обов'язкова вакцинація маєла бути введена для людей віком від 60 років, медиків, поліцейських, пожежників та студентів медичних закладів, інформує ABC.

Рішення про обов'язкову вакцинацію приймав у грудні прем'єр-міністр Андрій Бабіш, якого змінив Петр Фіала.

Новий глава уряду наголосив на важливості вакцинації, але зазначив, що рівень щеплень серед окремих категорій громадян і так сягає 90%.