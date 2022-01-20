У Сахарі випав сніг, дюни покрило льодом

У Сахарі поблизу міста Айн-Сефра (Алжир), відомого як "Ворота в пустелю", випав сніг, покривши піщані дюни, а температура повітря впала до -2°C. При цьому опади утворили дивовижні візерунки, які привернули увагу фотографів, повідомляє Обозреватель.

Як пише Daily Mail, за останні сорок два роки сніг там бачили п'ять разів (у 1979, 2016, 2018 та 2021 роках). Зафіксувати явище в 2022 році вдалося місцевому фотографу Каріму Бушетаті.

Зазначимо, зазвичай у пустелі реєструється температура близько 136,4F (58°C). Видання уточнило, що вночі у Сахарі температура повітря може падати до -2 градусів.

Пустеля Сахара покриває більшу частину Північної Африки. Джерело: Instagram Karim Bouchetata

Місто Айн-Сефра розташоване на висоті близько 3000 футів над рівнем моря, і воно оточене Атласькими горами, вершини яких і раніше бували засніженими.

Метеорологи зафіксували снігопад в алжирському місті Айн-Сефра. Джерело: Instagram Karim Bouchetata

Примітно, що сніг в Айн-Сефрі був зумовлений антициклоном, що прийшов на північноафриканські береги з Центральної Азії. По дорозі він "зібрав" морську вологу, яка потім перетворилася на сніг.

Середня температура в січні становить близько 14°C. Джерело: Instagram Karim Bouchetata

Сніг створив дивовижні візерунки на піску. Джерело: Instagram Karim Bouchetata

У випадку, що стався в Айн Сефрі, мала місце дія антициклону. Джерело: Instagram Karim Bouchetata

Сніг в Айн Сефрі випадає дуже рідко. Джерело: Instagram Karim Bouchetata

У місті Айн Сефра, що розташоване в гірській частині північного заходу Алжиру, випав сніг. Джерело: Instagram Karim Bouchetata

Пустеля Сахара займає більшу частину Північної Африки. За останні кілька сотень тисяч років температура та вологість повітря там постійно змінювалися.

Загалом же клімат у Сахарі один із найсуворіших на планеті через сильні вітри, нестачу вологи та стрибки температури. Сніг, який раніше був дивом для цієї місцевості, більше не викликає великого подиву. До того ж він тримається максимум кілька годин, поки температура знову не піде вгору.