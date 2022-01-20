До Землі наблизиться до кінця січня 8 астероїдів

До кінця січня 2022 року повз Землю на досить близькому від неї відстані пролетять вісім астероїдів. На початку місяця повз нашу планету вже промчали кілька "потенційно небезпечних" космічних тіл, повідомляє Обозреватель.

Згідно з матеріалами The Sun, спостереження за рухом астероїдів здійснює американське космічне агентство NASA. Наблизиться до Землі космічні тіла мають у період з 20 по 28 січня.﻿ В агентстві зазначили, що один із найбільших астероїдів з цієї групи пролетить повз нашу планету 20 січня зі швидкістю близько 13 000 миль на годину.

"За розмірами він більший за Статую Свободи в Нью-Йорку" , – відзначило видання.

За розрахунками NASA, він може мати ширину до 361 фута (110 м, фут = 0,3048 метра – ред.). Для порівняння, висота Статуї Свободи складає близько 305 футів (93 м).

"Цей конкретний астероїд повинен пройти повз Землю на відстані близько 2,3 мільйона миль, перш ніж відлетіти у відкритий космос" , – зазначили фахівці.

Другий за вагомістю астероїд під назвою Asteroid 2022 AE6 має пролетіти пізніше того ж дня.

В агентстві вважають, що це космічне тіло "близького зближення" має ширину близько 148 футів і рухається зі швидкістю близько 24 000 миль на годину. Він має підійти до Землі на відстань 1,1 мільйона миль.

"Це може бути досить далеким, але насправді це дуже близько" , – уточнили експерти.

Астероїди наблизяться на безпечну відстань. Джерело: Рixabay

У NASA наголосили, що постійно відстежують рух космічних тіл, щоб контролювати, чи вони не перебувають на шляху зіткнення з нашою планетою.

"Будь-який космічний об'єкт, що швидко рухається, розташований на відстані менше 4,65 мільйона миль, розглядається як "потенційно небезпечний" , – зазначили в NASA.

Очікується, що ще два астероїди пролетять повз Землю 21 січня. Вони менші за перші два і мають ширину від 62 до 118 футів. Астероїд 2022 AX4 пролетить першим на відстані близько 1,9 мільйона миль. Астероїд 2018 PN22 є наступним у списку NASA, і космічне агентство очікує, що відстань його проходження становитиме 2,7 мільйона миль.

Вже 24 січня повз пролетить набагато більший космічний камінь. Він називається Asteroid 2017 XC62, і в NASA вважають, що його ширина досягає 623 фути (190 м).

Останні три астероїди, що близько зближаються, в січні 2022 року повинні пролетіти повз 27 і 28 числа. Їхня ширина варіюється від 101 до 213 футів.

Найменший із трьох астероїдів підійде найближче 28 січня. 2022 AG6 наблизиться до Землі на відстань 1,8 мільйона миль та рухатиметься зі швидкістю трохи більше ніж 8000 миль на годину.

Попри всі космічні камені, панікувати все ж таки не варто, оскільки очікується, що жоден з астероїдів не зіштовхнеться із Землею.