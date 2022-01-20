Шольц висловився про Росію цитатою з "Брат-2"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у тексті свого виступу, підготовленого для Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), зробив Росії пропозицію скористатися вигодами співпраці з Берліном, повідомляє Лента.Ру.
Як йдеться у матеріалах Bloomberg, політик закликав Москву визнати, що «сила в правді» (right makes might), використавши цитату, відому за російським фільмом «Брат-2».
Німеччина має намір відстоювати територіальну цілісність України, і Росія має визнати, що сила у правді, а не навпаки
Також Шольц заявив, що "Берлін дотримується територіальної цілісності України та готовий захищати Київ від російської агресії".
"Російська сторона знає про нашу рішучість. Сподіваюся, вона також усвідомлює, що вигоди від співпраці переважають ціну подальшої конфронтації" , - підсумував канцлер Німеччини.