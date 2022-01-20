Шольц висловився про Росію цитатою з "Брат-2"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у тексті свого виступу, підготовленого для Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), зробив Росії пропозицію скористатися вигодами співпраці з Берліном, повідомляє Лента.Ру.

Як йдеться у матеріалах Bloomberg, політик закликав Москву визнати, що «сила в правді» (right makes might), використавши цитату, відому за російським фільмом «Брат-2».

Німеччина має намір відстоювати територіальну цілісність України, і Росія має визнати, що сила у правді, а не навпаки

Також Шольц заявив, що "Берлін дотримується територіальної цілісності України та готовий захищати Київ від російської агресії".