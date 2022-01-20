В Австрії підтримали Україну на тлі агресії РФ

Австрія підтримує сторону партнерів по Євросоюзу, що входять до НАТО, а також Україну при виникненні конфлікту з РФ. Це заявила міністр у справах ЄС і Конституції у відомстві федерального канцлера Австрії Кароліне Едтштадлер, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"Ми стоїмо на стороні безпеки Євросоюзу, європейської землі, і ми, звичайно, стоїмо на боці такої країни, як Україна, яка колись подала заявку про бажання вступу в НАТО, що, очевидно, стало каменем спотикання" , - заявила міністр в ефірі одного з місцевих телеканалів.

Едтштадлер підкреслила, що рішення про вступ до Північноатлантичного альянсу є вираженням суверенітету будь-якої країни.