Данілов вважає, що для вторгнення РФ потрібно мільйон військових

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що для планування повномасштабної наземної операції Росії проти України знадобиться щонайменше мільйон військових.

"Сьогодні загальна чисельність російських військ на кордоні з Україною становить орієнтовно 127 000, у тому числі наземний компонент - 106 000, з відповідними вогневими, ударними та маневровими можливостями. Є певні переміщення військ, але поки це не критично" , - розповів Данілов виданню LIGA.net.

За його словами, для повномасштабної наземної операції Росії потрібний мінімум мільйон військових.

"Для того, щоб росіяни могли планувати повномасштабну наземну операцію, їм знадобиться понад мільйон військових, для концентрації яких потрібен час, а переміщення такого масиву людей та техніки не може залишитися непоміченим" , - сказав секретар РНБО.

Він також зазначив, що "всі ці ігрища біля українського кордону" мають і позитивний ефект – об'єднання демократичних країн у підтримці України у її боротьбі проти Кремля.