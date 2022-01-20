Instagram запускає платну підписку

Керівник Instagram Адам Моссері заявив, що найближчим часом у соціальній мережі з’явиться нова функція платної підписки, повідомляє Новое время.

Моссері зазначив, що основною метою появи підписки є необхідність для блогерів монетизувати контент.

Покупці підписки отримуватимуть ексклюзивні трансляції та Stories у Instagram. Такий контент буде позначено спеціальним значком.

Тестування нової функції вже розпочалося у США. Найближчим часом розширять список тих, хто займатиметься тестуванням.