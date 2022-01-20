Курс валют НБУ на 20 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 20 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 19 січня впав на 1 коп. до 28.40 за 1 долар.
Євро подешевшав на 15 коп. до 32.19 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.73 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп. до 38.70 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 31.01 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 7.12 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.403 800
|EUR
|Євро
|32.194 300
|RUB
|Рубль
|0.373 220
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.700 200
|CHF
|Швейцарський франк
|31.008 500
|PLN
|Польський злотий
|7.123 400