Курс валют НБУ на 20 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 20 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 19 січня впав на 1 коп. до 28.40 за 1 долар.

Євро подешевшав на 15 коп. до 32.19 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.73 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп. до 38.70 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 31.01 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 7.12 за 1 польський злотий.