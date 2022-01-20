У Байдена пояснили його вислів "невеликого вторгнення" в Україну

Вислів президента Байдена про «невелике вторгнення» Росії в Україну означає можливі атаки у кіберсфері або провокації проти України за участі парамілітарних формувань – на відміну від повномасштабного військового наступу РФ, повідомляє Укрінформ.

Такі офіційні роз’яснення дали в середу в Білому домі на тлі непорозумінь, які виникли після промови президента США в середу.

У своєму виступі президент Байден, зокрема, вкотре пообіцяв суворі санкції проти Росії, якщо вона піде наступом на Україну. Однак він зазначив, що відповідальність, до якої буде притягнута РФ, залежатиме від масштабів її агресії.

«Одна справа, якщо це невелике вторгнення (minor incursion – ред.), і нам доведеться сперечатися про те, які (санкції – ред.) застосовувати, а які не застосовувати й так далі. Але якщо вони (росіяни – ред.) справді зроблять те, на що вони здатні з урахуванням сил, зосереджених на (українському – ред.) кордоні, це буде катастрофою для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну» , - наголосив Байден.

Визначення про «невелике вторгнення» одразу зустріло нерозуміння в експертних та політичних колах як у США, так і в інших країнах. Байдену почали закидати, що він таким чином практично «відкриває двері» для російської агресії від менших до більших масштабів.

Перше офіційне пояснення одразу після пресконференції оприлюднила у Твіттері речниця Ради національної безпеки адміністрації Байдена Емілі Хорн.

.@POTUS clarified this. He was referring to the difference between military and non-military/para-military/cyber action by the Russians. Such actions would be met by a reciprocal response, in coordination with Allies and partners. https://t.co/vBX7aO5B1d — Emily Horne (@emilyhorne46) January 19, 2022

«Президент США пояснив це. Він мав на увазі різницю між військовими, а також невійськовими/напіввійськовими/кібернетичними діями росіян. Такі дії зустрінуть зворотну відповідь у координації з союзниками та партнерами» , - написала офіційна представниця Ради нацбезпеки.

Пізніше речниця Білого дому Джен Псакі оприлюднила роз’яснення позиції президента й адміністрації США на офіційному сайті Білого дому.

«Президент Байден чітко вказав президенту РФ: якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон, це вважатиметься новим вторгненням, що зустріне швидку, жорстку та єдину відповідь Сполучених Штатів і наших союзників» , - наголосила речниця Білого дому.

За її словами, президент Байден також знає за власним досвідом, що росіяни мають великий арсенал агресії крім військових дій, включно з кібератаками та воєнізованою тактикою. Тож, зауважила Псакі, «президент Байден підтвердив, що ці акти російської агресії зазнають рішучої, відповідної та єдиної відповіді».