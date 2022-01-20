Британія допускає збільшення постачання зброї до України - Воллес
Великобританія не виключає, що збільшить кількість зброї, яку передасть незабаром Україні. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє Укрінформ.
“Я продовжу ретельно стежити за необхідністю розширення обсягу постачання оборонної зброї до України. Я не виключаю нічого, що могло б допомогти самообороні України”, - сказав Воллес в інтерв’ю the Daily Mail.
За його словами, Британія вже надіслала до України 2000 протитанкових гранатометів.
“Об’єднане королівство рішуче налаштоване стояти пліч-о-пліч з Україною, підтримувати її суверенітет та спільні інтереси. Ми вже вісім років допомагаємо їм розбудовувати оборонні можливості й вирішили збільшити цю допомогу на тлі російської агресії”, - зазначив міністр.